قرار حكومى بتأسيس شركة مصرية لرد ضريبة القيمة المضافة لمغادرى البلاد من الأجانب

كتبت هند مختار

وافق مجلس الوزراء على مقترح وزارة المالية، القيام بتأسيس شركة مساهمة مصرية، باسم "شركة جلوبال بلو مصر"، بمشاركة شركتي "جلوبال بلو العامة المحدودة"، و"جلوبال بلو هولندا الخاصة المحدودة"؛ لتنفيذ منظومة رد ضريبة القيمة المضافة لمغادري البلاد من الزائرين الأجانب لمصر، تنفيذًا لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2022، وذلك في إطار رؤية مصر 2030، واستراتيجية التحول الرقمي للدولة المصرية، وجهود تعزيز السياحة والتسوق الخارجي، وستتولى لجنة متخصصة كل الأمور الفنية التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع.