قافلة جامعة الزقازيق الطبية تكشف على 1040 بقرية سنهوت مركز منيا القمح "حياة كريمة"

الشرقية - حمدى عبد العظيم

نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الزقازيق برئاسة الدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة قافلة الطبية لخدمة أهالي قرية سنهوت مركز منيا القمح في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية " حياة كريمة"، و تحت رعاية الدكتور عاطف حسين القائم بأعمال رئيس جامعة الزقازيق، بمدرسة الشهيد فتحي عبدالعظيم الإبتدائية.

وصرحت الدكتورة جيهان يسري أن القافلة اختتمت أعمالها بالكشف على 1040 من أهالي القرية ترددوا على 11 عيادة طبية، بإشراف الدكتورة أمل عطا وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبمشاركة فريق من الأطباء، وأعضاء هيئة التدريس بكلية الطب البشري في تخصصات الباطنة، الرمد، الجلدية ،العظام، النساء والتوليد، المخ والأعصاب، الأطفال، الأنف والأذن والحنجرة، المسالك، القلب، الجراحة ،كما تم تحويل عدد من الحالات لتلقى العلاج مجاناً بمستشفيات جامعة الزقازيق وإجراء التحاليل اللازمة .

ومن خلال الصيدلية المرافقة، قام فريق طلاب كلية الصيدلة، بإشراف الدكتورة أمل الجندي عميد الكلية بصرف الأودية اللازمة مجاناً.

كما شملت القافلة تقديم بعض الإرشادات التوعوية لأطفال القرية مع فقرة ترفيهية، بإشراف الدكتور يونس مصطفى، وكيل كلية التربية النوعية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعدد من أساتذة وطلاب الكلية بالتعاون مع ممثلي مجلس المدينة بمركز منيا القمح والوحدة المحلية بسنهوت، بإشراف وتنظيم حمدي هيكل مدير عام إدارة المشروعات بالجامعة والعاملين بالإدارة.

تجدر الاشارة إلى أن جامعة الزقازيق تواصل قوافلها التنموية الشاملة بالقرى الأكثر احتياجاً بمراكز محافظة الشرقية تفعيلاً لدورها الخدمي وخطتها التنموية تحقيقاً لرؤية مصر 2030.