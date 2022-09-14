فوز الشباب والرياضة وهيئة تعليم الكبار ببني سويف فى مشروع "المصريون يتعلمون"

هنـأ المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم مسؤولى الشباب والرياضة هيئة تعليم الكبار بمحافظة بني سويف ،بمناسبة مشاركتهم المتميزة وتحقيقهم نتائج مشرفة، ضمن فعاليات ملتقى منسقى ومشرفى مشروع"المصريون يتعلمون لمحو الأمية"،والذى أُقيم فى الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر الجاري.

حيث تم تكريم كل من: مصطفى إبراهيم مديرعام مديرية الشباب والرياضة ، معتز عبد الرءوف رئيس فرع هيئة تعليم الكبار بمحافظة بني سويف، الأستاذة رحاب صلاح مدير إدارة الشباب بمديرية الشباب والرياضة ، بجانب تكريم منسقى محو الأمية بالمديرية التابعين لإدارة الشباب ببني سويف، تقديراً لمشاركة محافظة بني سويف المتميزة في مشروع "المصريون يتعلمون" لمحو الأمية،وتحقيق نتائج متميزة على مستوى محافظات الجمهورية من حيث عدد المستفيدين من المشروع.

وحسب بيان لمحافظة بنى سويف أقيم حفل الختام" الذي أقيم بدار الهيئة الهندسية " قد تضمن عرض فيلم توثيقى حول الفعاليات التى تضمنها ملتقى منسقى ومشرفى المشروع ، وعرض نبذة حول مشروع "المصريون يتعلمون لمحو الأمية"، والذى تنفذه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار؛ للمساهمة فى الحد من محو الأمية، واستثمار طاقات الشباب فى تنمية المجتمع. ، حيث تم الإشارة إلى أن إجمالي عدد المستفيدين من المشروع قد وصل إلى 800 ألف دارساً من مختلف المحافظات.