فرنسا: أسعار الغاز ستزيد 5 أضعاف والكهرباء 10 أضعاف

كتب محمد جمال

أعلنت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، أن بلادها ملأت خزاناتها للغاز بنسبة 95٪، مشيرة إلى أن أسعار الغاز فى البلاد ستزيد خمسة أضعاف، والكهرباء عشرة أضعاف هذا العام، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

وأكدت أن باريس ستعمل على وضع سقف للأسعار في سوق الغاز جنبا إلى جنب مع المفوضية الأوروبية.

وقالت بورن إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الفرنسية ستساعد على تجنب انقطاع التيار الكهربائي في الشتاء المقبل، إن تم التقيد بخطة التقشف.

وكان وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لو مير، قد أعلن في نهاية أغسطس أن فرنسا ستبقي على القيود المفروضة على أسعار الكهرباء العام المقبل من أجل حماية الأسر من النمو السريع للفاتورة.

وفي وقت سابق كتبت بلومبرج أن أسعار الكهرباء في فرنسا للعام المقبل تتجاوز لأول مرة في التاريخ عتبة الألف دولار لكل ميجاوات/ ساعة.