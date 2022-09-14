اليوم السابع
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فرق الإنقاذ الأردنية تبحث عن 10 أشخاص تحت أنقاض المبنى المنهار فى عمان

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 10:35 ص
فرق الإنقاذ الأردنية تبحث عن 10 أشخاص تحت أنقاض المبنى المنهار فى عمان فرق الانقاذ تبحث عن أحياء
وكالات الأنباء

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صرح وزير الدولة الأردنى لشئون الإعلام فيصل الشبول اليوم الأربعاء، إن فرق الإنقاذ لازالت تبحث عن عشرة أشخاص تحت الأنقاض عدد منهم على قيد الحياة فى المبنى المنهار فى عمان.

وقال الشبول المتحدث الرسمى باسم الحكومة، حسبما نقلت "فرانس 24"، إن هناك "معلومات عن وجود 10 أشخاص لا زالوا تحت الأنقاض فى المبنى المنهار في اللويبدة، منهم أشخاص أحياء".

واضاف أن "عمليات البحث لازالت مستمرة فى موقع انهيار عمارة اللويبدة"، مشيرا إلى ان "طبيعة المكان وعرة والمبانى متلاصقة والممرات ضيقة" وهو ما قد يصعب عمليات البحث.

ولقى 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 14 آخرون بجروح في إنهيار مبنى قديم مؤلف من أربعة طوابق في عمان وفقا ما أعلنت السلطات الأمنية الأردنية الثلاثاء.

وقال نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، الثلاثاء إن "من أسباب انهيار المبنى أنه قديم ومتهالك"، مشيرا الى انه "يتم تقييم وضع المباني المجاورة".

وأكد مصدر قضائي طلب عدم الكشف عن هويته أن "النيابة العامة باشرت التحقيق في إنهيار المبنى".

يذكر أن منطقة جبل اللويبدة تعد من أجمل وأقدم وأعرق مناطق عمان ويعود بناؤها لبداية القرن العشرين ويقيم فيها الكثير من الأجانب وتضم مقر المركز الثقافي الفرنسي.

 


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