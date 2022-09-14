عملة معدنية بـ"2 جنيه" الأبرز.. 8 قرارات للحكومة فى اجتماعها الأسبوعى.. إنفوجراف

عُقد اجتماع مجلس الوزراء، اليوم؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وتمت الموافقة على مجموعة من القرارات نستعرضها خلال الإنفوجراف وجاءت كالتالي:
إضافة بعض المتوفين ومصابى العمليات الإرهابية والأمنية لصندوق تكريم الشهداء
اعتبار مشروع الرصيف البحرى بموقع محطة الضبعة النووية من المشروعات القومية
تخصيص 60.26 فدان من أراضى الدولة فى كوم أبو راضى ببنى سويف لهيئة التنمية الصناعية
إضافة نشاط "فصل البلازما" إلى مجالات المادة الثانية من قرار مجلس الوزراء 56 لسنة 2022
اعتبار مشروع "جريفولز إيجيبت لمشتقات البلازما" من المشروعات الاستراتيجية ومنحها "الرخصة الذهبية"
اعتماد قرارات اللجنة الهندسية الوزارية بشأن الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال أعمال 64 مشروعا
الموافقة على مقترح المالية بتأسيس شركة مساهمة لتنفيذ منظومة رد ضريبة القيمة المضافة لمغادرى البلاد من الزائرين الأجانب
الموافقة على إصدار عملة معدنية فئة الـ (2) جنيه لطرحها للتداول
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