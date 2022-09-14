عضو مجلس السيادة بالسودان مالك عقار يشهد مراسم تنصيب وليام روتو رئيسا لجمهورية كينيا

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شهد عضو مجلس السيادة الانتقالي مالك عقار، والوفد المرافق له، مراسم تنصيب الرئيس المنتخب وليام روتو رئيسا لجمهورية كينيا، بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت مؤخرا.

وأدى الرئيس المنتخب وليام روتو، ونائبه اليمين الدستورية والدينية خلال الاحتفال الذي أقيم بمركز موي الدولي للرياضة بالعاصمة نيروبي، بحضور ممثلي رؤساء وحكومات عشرين دولة وعدد من المنظمات الدولية والإقليمية، إيذاناً بتوليه مهام منصبه في إدارة شؤون البلاد.

وتخللت مراسم التنصيب، فقرات غنائية وعروض فنية وسط حضور كبير من فئات ومكونات الشعب الكيني.