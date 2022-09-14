عاطلان يعترفان بإدارتهما ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء بالأميرية بقصد الاتجار

كتب عبد الرحمن سيد

اعترف عاطلان لرجال المباحث بالقاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء والإتجار بها بمنطقة الأميرية للتحصل على مبالغ مالية مقابل بيع الأسلحة حيث ضبطت الشرطوة بحوزتهما كميات كبيرة ومستلزمات تصنيع.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة وتصنيع الأسلحة البيضاء والإتجار بها.

وكانت بالديابة عندما أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصان) بمزاولة نشاطًا غير مشروع فى مجال تصنيع الأسلحة البيضاء، متخذان من (إحدى الشقق المستأجرة - محل سكن أحدهما، كائنة بدائرة القسم) ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء والإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال تواجدهما بالورشة المشار إليها، وعثر بداخلها على (عدد كبير من الأسلحة البيضاء "مختلفة الأحجام" - عدد من أجزاء الأسلحة البيضاء تحت التصنيع - مجموعة من الأدوات المستخدمة فى عملية التصنيع).

بمواجهتهما أمام اللواء محمد عبد الله مدير مباحث العاصمة، اعترفا بحيازتهما للمضبوطات لاستخدامها فى تصنيع الأسلحة البيضاء بقصد الإتجار بها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.