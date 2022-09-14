ظاهرة نادرة.. القمر الأحدب يحجب كوكب أورانوس اليوم فى سماء مصر

كتب محمود راغب

تشهد أجزاء من مصر و سماء الوطن العربي اليوم الأربعاء 14 سبتمبر 2022 حدثًا سماويًا نادرًا حيث سيرصد القمر الأحدب المتناقص وهو يمر أمام كوكب أورانوس ويحجبه بشكل مؤقت في حدث يسمى الاحتجاب ويمكن رصد الظاهرة بواسطة المنظار او تلسكوب صغير بغض النظر عن مستويات التلوث الضوئي.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن ظاهرة احتجاب أورانوس سترصد في شمال السعودية ومصر و وبلاد الشام ودول المغرب الغربي إضافة إلى معظم أوروبا وجزاء من أسيا وإفريقيا.

والاحتجاب حدث فلكي يتم عندما يختفي جسم سماوي بواسطة جسم سماوي اخر يمر بينه وبين الراصد وعادة يستخدم مصطلح احتجاب عندما يمر القمر أمام أحد النجوم أو الكواكب الواقعة في دائرة البروج. لا يمكن رؤية الاحتجاب إلا من جزء صغير من سطح الأرض نظرًا لأن القمر أقرب كثيرًا إلى الأرض من الأجرام السماوية الأخرى، لذلك فإن موقعه الدقيق في السماء يختلف اعتمادًا على موقعك على الأرض، فهو يختلف كما يُرى من نقطتين على جانبي الأرض بمقدار درجتين ، أو أربعة أضعاف قطر البدر، هذا يعني أنه إذا تم اصطفاف القمر ليمر أمام كوكب أو نجم لراصد على احد جانبي الأرض ، فسيظهر على بعد درجتين من ذلك الجسم على الجانب الآخر من الأرض، لذلك بالنسبة لبقية العالم، سيرصد القمر يمر بالقرب من كوكب أورانوس فقط .

وخلال وقت هذا الاحتجاب سيكون القمر بعمر 18 يومًا وسيكون مضاء بنسبة 78٪ ، وسيختفي أورانوس خلف الجانب المضيء من القمر ويعود للظهور من خلف الجانب غير المضاء من القمر.

ان الوقت الدقيق لبداية الاحتجاب يختلف اعتمادًا على موقع الراصد. حيث سيحدث ذلك بين أواخر المساء وبعد منتصف الليل بقليل ، علما بان أورانوس سيستغرق بضع ثوان ليختفي تمامًا خلف القمر قبل ظهوره بعد حوالي 50 دقيقة.

و أوقات الاحتجاب فى مصر : القاهرة (10:57 م - 11:45 م) ، الإسكندرية (10:57 م - 11:44 م) ، أسوان (10:55 م - 11:52 م) ، العريش (11:01 م - 11:55 م ) ، أبو سمبل (10:53 م - 11:49 م) ، الغردقة (10:58 م - 11:55 م).