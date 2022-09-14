اليوم السابع
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ضبط لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى بعدد من المجازر بالحامول

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 05:17 م
ضبط لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى بعدد من المجازر بالحامول ضبط 876 كجم لحوم دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي
كفر الشيخ - محمد سليمان

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تمكنت حملة مجلس مدينة الحامول، بالتعاون مع الرقابة التموينية، وقسم التفتيش على المجازر، من ضبط 876 كيلو لحوم دواجن، غير صالحة للاستهلاك الادمي، بعدد من المجازر بالحامول، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ ،وإشراف عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق والمجازر.

 

وتمكنت اللجنة المشكلة من يوسف عبد الرحمن، رئيس الوحدة المحلية بالزعفران، والدكتورة ألفت أبو السعود، رئيس قسم التفتيش على المجازر والثلاجات، ومحمد يوسف الرقابة التموينية، بضبط والتحفظ على 876 كجم لحوم دواجن غير صالحة للاستهلاك الادمي، منهم 600 كجم هياكل دواجن غير صالحة للاستهلاك الادمي، والتحفظ على 200كجم، دواجن مجمدة غير صالحة للاستهلاك الادمي، والتحفظ على 60 كجم كبد وقوانص غير صالحة للاستهلاك الادمي، و 16 كجم سمان غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتحرر محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ شؤونها.

 

ضبط طواجن غير صالحه
ضبط طواجن غير صالحه
 
جانب من المضبوطات من الدواجن
جانب من المضبوطات من الدواجن

 

جانب من المضبوطات من الواجن
جانب من المضبوطات من الواجن

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