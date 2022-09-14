اليوم السابع
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الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 12:35 م
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ضبط كميات من اللحوم والمجمدات ومواد غذائية غير صالحة للاستهلاك بأسيوط

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 11:33 ص
ضبط كميات من اللحوم والمجمدات ومواد غذائية غير صالحة للاستهلاك بأسيوط لحوم
أسيوط- هيثم البدرى

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شنت رئاسة مركز، ومدينة ساحل سليم بمحافظة أسيوط بالاشتراك مع إدارة التموين  بالمرور على الأسواق، والمحلات لضبط المخالفين والمخالفات حرصا علي صحة ومصلحة المواطنين من الغش التجارى.
 
وتمكنت الحملة من ضبط كميات من اللحوم، والمجمدات، والدواجن، ومواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى، كما تم تحرير 5 محاضر جنح ساحل  سليم لسنة 2022 منها محضر رقم 6625 جنح ساحل سليم لحيازة وقصد بيع دواجن ومنتجاتها غير صالحه للاستهلاك الآدمى، ومحضر 6626جنح ساحل سليم لحيازة كميات من المجمدات الغير صالحه للاستهلاك الآدمى، ومحضر رقم 6627 جنح ساحل سليم لحيازة كميات كبيرة من علب الجبن غير الصالحة للاستهلاك الآدمى، ومحضر رقم 6628 جنح ساحل سليم لحيازة كميات من الآيس كريم الغير صالحه للاستهلاك الادمي،ومحضر رقم6629 جنح ساحل سليم لحيازة كميات الزيوت والشحوم المغشوشة جاءت تكثيف هذا الحملات بناء على توجيهات الدولة وذلك حفاظا على صحة المواطنين والتأكد من صلاحية السلع المعروضة بالأسواق.
 
ضبط كميات من اللحوم والمجمدات غير صالحة للاستهلاك بأسيوط
 

ضبط كميات من اللحوم والمجمدات ومواد غذائية غير صالحة للاستهلاك بأسيوط
 

ضبط كميات من اللحوم
 

ضبط كميات من المجمدات ومواد غذائية غير صالحة للاستهلاك بأسيوط
 

 


اللحوم والمجمدات

مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك

مركز ساحل سليم

أسيوط



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