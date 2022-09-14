اليوم السابع
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الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 05:13 م
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ضبط شخص بحوزته كمية من مخدر الحشيش فى الغربية

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 05:07 م
ضبط شخص بحوزته كمية من مخدر الحشيش فى الغربية حملة أمنية - أرشيفية
الغربية محمد طارق

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تمكن ضباط قسم شرطة أول طنطا في محافظة الغربية، من ضبط شخص بحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش قبل توزيعها على عملائه بدائرة القسم، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حياله.

 

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارا يفيد بورود معلومات للواء ياسر عبدالحميد مدير مباحث الغربية، بشأن قيام أحد الأشخاص بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة قسم أول طنطا.

 

علي الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة الرائد محمود عبدالجواد رئيس مباحث القسم ومعاونيه وإجراء التحريات اللازمة، وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم إعداد عدة أكمنة ثابتة ومتحركة، وتم ضبط المتهم وبحوزته 15 فرش حشيش قبل توزيعها علي عملائه بدائرة القسم، وتم التحفظ علي المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

 


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