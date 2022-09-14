ضبط المتهم بالتحريض على ممارسى رياضة الاسكيتنج بالإسكندرية

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول منشور على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، يتضمن تحريض صاحب الحساب المشار إليه المواطنين، وقائدى السيارات بإلحاق الأذى بممارسى رياضة "الإسكيتنج"، حال رؤيتهم بالطرق الرئيسية.

باستخدام التقنيات الحديثة أمكن تحديد مرتكب الواقعة (مقيم بمحافظة سوهاج)..عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين وجود آثار ودلائل على إرتكابه للواقعة").

بمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة بقصد زيادة عدد المتابعين والمشاهدات، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.