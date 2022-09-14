ضبط أغذية فاسدة داخل مصنع غير مرخص فى القطامية

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن من ضبط (المسئول عن مصنع لصناعة الجبن، كائن بدائرة قسم شرطة القطامية) وذلك لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية "مجهولة المصدر" وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد استخدامها فى تصنيع الجبن غاشًا بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعُثر بداخل المصنع المشار إليه على (1٫056 طن مواد تستخدم فى صناعة الجبن "منتهية الصلاحية" – 3٫110 طن جبنة مختلفة الأنواع – 375 كيلو جرام زيت طعام) وجميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها.

بمواجهته اعترف أمام اللواء محمد عبد الله مدير المباحث واللواء علاء بشندى رئيس مباحث المديرية بإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات لتصنيع الجبن بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.