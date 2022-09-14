شيخ الأزهر: فكرة توحيد الأديان فى دين واحد مدمرة ومثيرة للخلاف

كتب لؤى على

أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على أهمية الأخوة الدينية، وذلك خلال كلمته بالمؤتمر السابع لزعماء الأديان العالمية والتقليدية في كازاخستان، معرباً عن امتنانه للحكومة لدعوته للمشاركة في الفعالية.

وأعرب في كلماته عن أسفه للمحاولات التي تمر بها البشرية حاليا، قائلا : أنا لا أدعو جميع الأديان إلى التوحد في دين واحد، نحن نعتقد أن هذه الفكرة مدمرة ومثيرة للخلاف، و"أدعو إلى العمل الجاد لتعزيز قيم الأديان كافة".