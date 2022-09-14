وسلم وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب بصفته مبعوثا خاصا للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ، رسالة الدعوة، لأسعد بن طارق آل سعيد، نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي،الممثل الخاص للسلطان.

وأوضحت وزارة الطاقة الجزائرية، في بيان، أن الوزير الجزائري أعرب عن تمنياته بمشاركة سلطنة عمان في القمة العربية المقبلة ومساهمتها الحكيمة المعهودة في تسهيل التوافقات العربية، وتعزيز العمل العربي المشترك؛ بما يستجيب لآمال وتطلعات الشعوب العربية في مزيد من الاستقرار والتنمية.

من جانبه ، أكد أسعد بن طارق مشاركة سلطنة عمان في القمة العربية التي ستتم بالجزائر في سياق عربي ودولي يقتضي التفاهم والتوافق أكثر من أي وقت مضى.