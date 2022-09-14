سقوط لصوص السيارات بالقاهرة.. يسرقوها بـ"توصيل الأسلاك"

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

واصلت أجهزة الأمن بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن مكافحة جرائم سرقة السيارات فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين - مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة السيارة التابعة لجهة عمله وبداخلها جهاز "لاب توب" حال توقفها بالمنطقة سكنه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وإستخدام التقنيات الحديثة بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (عدد 3 أشخاص) .

عقب تقنين الإجراءات بإشراف اللواء علاء بشندي تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم حال إستقلالهم سيارة أجرة "ميكروباص".. وبحوزتهم (جهاز لاب توب "المستولى عليه"- مجموعة من الأدوات المستخدمة فى سرقة السيارات).

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة بأسلوب "توصيل الأسلاك" مُستخدمين السيارة والأدوات المضبوطة بحوزتهم فى إرتكاب واقعة السرقة، وأضافوا بالتصرف فى السيارة المستولى عليها لدى عميلهم "سيئ النية - مقيم بمحافظة الجيزة" .. تم إستهداف الأخير "تبين عدم تواجده" وُعثر بمحيط مسكنه على عدد 3 سيارات "متحصلات وقائع سرقة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.