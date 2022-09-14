وذكرت وزارة الخارجية - على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الأربعاء، أن السفير خالد يوسف التقى، في هذا الإطار، مع وزيرة البيئة والتنمية المستدامة الموريتانية لاليا علي كامارا، حيث هنأها على توليها مهام منصبها، وبحثا الاستعدادات الجارية لمشاركة موريتانيا في ثمة المناخ.

ومن جهتها، أكدت الوزيرة الموريتانية الأهمية التي تمثلها استضافة مصر لهذا المحفل الدولي المهم للتعبير عن الشواغل والتحديات التي تواجه دول القارة الإفريقية نتيجة ظاهرة التغير المناخي، معربة عن تطلعها للمشاركة في هذا الحدث الكبير.

كما التقي السفير خالد يوسف مع رئيسة جهة نواكشوط فاطمة عبدالمالك، والتي تتولى حالياً رئاسة منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية.. وتطرق اللقاء إلى التحديات المختلفة التي تواجه قطاع البيئة في العاصمة نواكشوط.

وأكدت فاطمة عبدالمالك اعتزامها المشاركة في قمة المناخ على رأس وفد من منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية، مشددة على أن استضافة مصر للمؤتمر هو تمثيل للقارة الإفريقية.

والتقي السفير خالد يوسف كذلك بالقائم بأعمال منسق الأمم المتحدة المقيم بموريتانيا وممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، حيث تم بحث التحضيرات الجارية للمؤتمر، ومناقشة الجهود التي تبذلها منظمات الأمم المتحدة لمساعدة موريتانيا على تنفيذ المساهمات المحددة وطنياً بشأن تغير المناخ، وذلك بالتعاون مع وزارة البيئة والتنمية المستدامة الموريتانية.