ونقلت صحيفة فوكس تايوان المحلية -عن بيان المكتب- أن مركز الزلزال وقع على بعد 40.3 كيلومتر جنوب شرق مقاطعة تايتونج، وعلى عمق 23.1 كيلومتر، ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو إصابات .

وتابع البيان أن المسار الحالي للعاصفة الاستوائية نانمادول يظهر أنها لن تشكل تهديدًا لتايوان في الأيام المقبلةـ حيث أظهرت البيانات أنه اعتبارًا من الساعة 8 صباحًا بتوقيت تايوان، كانت العاصفة الاستوائية على بعد 1880 كيلومترًا شرق تايبيه وتعبأ أقصى رياح مستدامة تبلغ حوالي 72 كيلومترًا في الساعة بالقرب من مركزها.

وأظهرت توقعات المكتب أنها كانت تتحرك في الاتجاه الشمالي الغربي نحو جزر ريوكيو وستكون على بعد حوالي 1780 كم شرق تايوان صباح غدا الخميس، مما يعني أنها لن تؤثر على تايوان.

وفي الوقت نفسه، قال المدير العام لمكتب الأرصاد تشنج مينج دين إن هناك ثلاثة أعاصير مدارية في المحيط الهادي حاليًا: مويفا ونانمادول وإعصار ميربوك، وهم على بعد حوالي 4070 كيلومترًا شرق تايبيه.

وكانت آخر مرة حدثت فيها ثلاثة أعاصير مدارية في نفس الوقت في المحيط الهاديء، في العام الماضي مع عواصف مدارية وهم لوبي وميرينا ونيدا، وفقًا لبيانات المركز.