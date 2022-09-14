روسيا اليوم: مقتحمة المصرف فى لبنان: مسدسى لم يكن حقيقيا

كتب محمد جمال

قالت المواطنة اللبنانية سالي حافظ، التى اقتحمت أحد المصارف مطالبة بأموالها المحتجزة، إن المسدس الذي استخدمته في عملية الاقتحام غير حقيقى، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم نقلا عن مقابلة أجرتها حافظ مع قناة "الجديد"، وأكدت حافظ أنها منذ يومين ذهبت إلى مدير البنك، وطلبت منه أن يعطيها مبلغ من المال، واخبرها أنه سيعطيها 200 دولار على سعر صرف الـ12 ألف ليرة لبنانية".

وقالت: "وصلت إلى مرحلة بيع كليتي من أجل علاج شقيقتي"، مشددة على "أننا عملنا جاهدين من أجل الحصول على كل ألف من الـ20 ألف دولار".

وأضافت: "شقيقتي تحتاج إلى 50 ألف دولار لمتابعة علاجها، وقمنا ببيع أغراض منزلنا لتأمين المال"، مؤكدة أن "السلاح الذى استخدمته فى اقتحام المصرف هو من أحد ألعاب ابن شقيقتي وهو غير حقيقي".

وتابعت: "أريد أن أسأل القوى الأمنية، حطوا حالكن محلي، وبدي شوف شو حا يعملوا".