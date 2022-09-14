رئيس جامعة كفر الشيخ يشدد على تطبيق إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء

كفر الشيخ- محمد سليمان

عقد مجلس عمداء جامعة كفر الشيخ، أمس الثلاثاء، برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقى رئيس الجامعة، اجتماعه الشهرى لمناقشة واستعراض المستجدات والموضوعات الشهرية المعروضة على المجلس، بحضور الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات والدكتور على صبرى، أمين عام الجامعة.

واستهل الدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس الجامعة، أعمال المجلس باستعراض تقرير حول منتدى التغيرات المناخية لطلاب الجامعة والذى أقيم بمدينة شرم الشيخ لتنمية مهارات الطلاب فيما يتعلق بالتوعية بقضايا التغيرات المناخية والتصدى لتلك التغيرات، بالإضافة إلى تطوير مهارات البحث والعرض والمناقشة وإبراز الجهود المصرية فى هذا المجال، وتسليط الضوء حول استضافة مصر للدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP 27، والتأكيد على أهمية المشاركة العلمية والبحثية على مستوى السادة أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

كما أكد دسوقى، تكثيف إطلاق القوافل الشاملة والمتخصصة للقرى الأكثر احتياجا للنهوض بالتنمية الصحية والبيئية والمجتمعية والتوعوية فى مختلف المجالات فى إطار جهود الجامعة المستمرة فى خدمة المجتمع المحلى والتأكيد على المشاركة الفعالة فى المبادرات الرئاسية.

وشدد رئيس الجامعة على متابعة تطبيق إجراءات ترشيد الإنفاق، وترشيد استهلاك الكهرباء كاملة تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء فى هذا الشأن وتكليف السادة عمداء الكليات والمعاهد والسيد أمين عام الجامعة بمراجعة مرافق الكليات والمعاهد والمباني والمنشآت والوحدات المختلفة بالجامعة للتأكد من سلامتها والتأكد من تطبيق إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء.

وأكد رئيس جامعة كفرالشيخ، على سرعة الانتهاء من تصحيح وإعلان نتائج امتحانات دور سبتمبر، متابعة الاستعدادات لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى والعمل على توفير كل ما يلزم لخدمة العملية التعليمية ومراعاة الانتهاء من أعمال الصيانة ورفع الكفاءة للمنشآت والمباني والمعامل والورش والمكتبات والمدرجات وقاعات الدراسة ومتابعة جاهزية المدن الجامعية لاستقبال الطلاب، وكذلك الانتهاء من إعداد الجداول الدراسية وإعلانها بالإضافة إلى تنظيم ندوات تعريفية للطلاب الجدد للتعريف بالجامعة ومرافقها وأنشطتها الاجتماعية وبرامجها البحثية، وأن المجلس ناقش متابعة استعدادات الجامعة لاستضافة مهرجان الأسر الطلابية الثاني لطلاب الجامعات المصرية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة خلال الفترة من 30 سبتمبر وحتى 4 أكتوبر المقبل.