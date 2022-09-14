رئيس جامعة قناة السويس يتابع توافد الطلاب لسحب ملفات الجامعة الأهلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

قال الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن مقر استقبال الطلاب المتقدمين لسحب ملفات جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية بمبنى كلية الصيدلة الجديد شهد إقبالا ملحوظا.

جاء ذلك أثناء متابعة رئيس الجامعة لسير العمل داخل مقر التقديم لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية بمبنى كلية الصيدلة الجديد ترافقه هدى فرج أمين عام الجامعة .

هذا وشدد "مندور "على توفير كافة سبل الراحة للطلاب وذويهم مؤكداً أن العمل يسير على أكمل وجه بالمقر لإستقبال الطلاب المتقدمين مشيراً إلى أن أهم الغايات التى تسعى إليها الجامعات الأهلية هى نشر ثقافة مجتمعية جديدة من خلال تقديم حزمة من البرامج الدراسية شديدة الخصوصية تعمل على تلبية الاحتياجات الفعلية لمتطلبات سوق العمل ، مؤكداً أن نظام الدراسة بالجامعات الأهلية قائم على الساعات المعتمدة فهى جامعات ذكية قائمة على التكنولوجيا الحديثة للتعليم مستخدمة المنصات الحديثة من أجل تعليم أكثر جودة وكفاءة قادر على المنافسة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي .

فيما أفاد الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن طلاب كلية التمريض قاموا بإجراء المقابلات الشخصية المؤهله للالتحاق بالكلية موضحاً أن الهدف من تلك المقابلات هو التأكد أن الطالب موجه نحو نوعية الدراسة التي تُناسب قدراته وميوله وتكوينه المعرفي، وبالتالي ضمان قدرته على اجتياز البرامج الدراسية للكلية .

يأتى العمل داخل مقر التقديم لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية بمبنى كلية الصيدلة تحت إشراف هدى فرج أمين عام الجامعة والسادة الامناء المساعدين.