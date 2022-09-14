رئيس جامعة عين شمس: التعليم الطبى يتغير بشكل سريع وتقييمه يصب بالنفع للمواطنين

كتب محمد صبحى

اعتبر الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس استضافة مصر للمؤتمر العالمى للتعليم الطبى حدث هام جدا" كنا نرغب فى تنظيمه خلال عام 2022 لكن جائحة كوفيد حالت دون ذلك وتم تأخيره إلى شهر يونيه من عام 2023"، مشيرا إلى أن كلية الطب بجامعة عين شمس الشريك الأكاديمي، داعيا الزملاء فى كليات الطب على مستوى الجامعات وأيضا المستشفيات الجامعية للمشاركة فى هذا الحدث المهم .

وقال الدكتور محمود المتينى، على هامش المؤتمر الصحفى المنعقد الآن، إن التعليم الطبى يتغير بشكل مذهل وسريع، ومصر شهدت تغيرا من نظام التعليم، من نظام 6+1 إلى 5+2 ، "لازلنا فى التقييم وتقييم التعليم الطبى كل فترة يصب فى صالح تعليم طبى راق يعود بالنفع والمصلحة والخير على كل المرضى المصريين" .

وشارك فى حضور المؤتمر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس والدكتور عادل عبد الغفار المستشار الاعلامى والمتحدث الرسمى باسم وزارة التعليم العالى واحمد الشيح الوكيل الدائم لوزارة التعليم العالى ، والدكتور حسام عبد الغفار امين مجلس المستشفيات الجامعية .