رئيسة الوزراء السويدية: يجب تشكيل حكومة جديدة في أسرع وقت ممكن

كتب أحمد عرفة

قالت رئيسة الوزراء السويدية ماجدالينا أندرسون، إنه من الضروري تشكيل حكومة جديدة في أسرع وقت ممكن بعد نتائج الانتخابات، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وقبلها أعلنت ماجدالينا أندرسون رئيسة وزراء السويد عن استقالتها بعد خسارتها في الانتخابات وفوز تحالف أقصى اليمين، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أفادت نتائج أولية للانتخابات البرلمانية في السويد التي أجريت أمس، بتصدر الحزب الاشتراكي الديمقراطي اليساري الحاكم بزعامة رئيسة الوزراء ماجدالينا أندرسون.

وذكرت صحيفة (ذا لوكال)، في نسختها بالسويدية اليوم الاثنين، أنه بعد أن تم إحصاء نحو 1500 من ما يزيد على 6500 منطقة، تصدر الحزب الاشتراكي الديمقراطي اليساري الحاكم بزعامة أندرسون بنسبة تزيد قليلا على 30 %، يليهم الديمقراطيون السويديون بنسبة 21 % والمعتدلون بنسبة 18 % تقريبًا، لكن ما يزال الوقت مبكرا بالطبع لاستخلاص أي استنتاجات بناء على ذلك.