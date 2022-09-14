اليوم السابع
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حملات إزالة تعديات على أملاك الدولة بالموجة 20 فى الأقصر.. صور

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 11:04 ص
حملات إزالة تعديات على أملاك الدولة بالموجة 20 فى الأقصر.. صور
الأقصر – أحمد مرعى

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واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الأقصر، تنفيذ أعمال إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، ضمن الموجة الـ20 تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالتنسيق الكامل بين جميع جهات الولاية بالمحافظة والأجهزة المعنية لتنفيذ قرارات الازالة لكافة التعديات بكل قوة وحزم.

وفي هذا الصدد، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة اللواء هشام السعدي رئيس المركز ، حملة مكبرة لإزالة التعديات، وأسفرت الحملة عن إزالة عدد 4 حالات تعدي على أراضي أملاك الدولة بقرية الشيخ احود بالكيمان، والتعدى عبارة عن 2 حجرة بالطوب الأحمر، وكذلك حالتين زراعة أشجار بنفس المنطقة، حيث تحررت المحاضر اللازمة لذلك، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى نفس السياق، أعلنت محافظة الأقصر بدء تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة 20 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والتي تستمر في خلال الفترة من 10 حتى 29 سبتمبر 2022، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية باسترداد أراضي أملاك الدولة وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة، وأوضح أحمد الطيب مدير عام أملاك الدولة بمحافظة الأقصر، أنه خلال المرحلة الأولى من الموجة 20 التي تمت في الفترة من 13 اغسطس الماضي واستمرت حتى 1 سبتمبر ، تم إزالة عدد 334 حالة تعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وبناء مخالف وتنظيم.

إزالة 4 حالات تعدي على أراضي أملاك الدولة
إزالة 4 حالات تعدي على أراضي أملاك الدولة

 

جانب من ازالة التعديات بمدينة إسنا
جانب من ازالة التعديات بمدينة إسنا

 

مدينة إسنا تزيل 4 حالات تعدى على أملاك الدولة
مدينة إسنا تزيل 4 حالات تعدى على أملاك الدولة

 


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