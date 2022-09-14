حملات إزالة تعديات على أملاك الدولة بالموجة 20 فى الأقصر.. صور

وفي هذا الصدد، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة اللواء هشام السعدي رئيس المركز ، حملة مكبرة لإزالة التعديات، وأسفرت الحملة عن إزالة عدد 4 حالات تعدي على أراضي أملاك الدولة بقرية الشيخ احود بالكيمان، والتعدى عبارة عن 2 حجرة بالطوب الأحمر، وكذلك حالتين زراعة أشجار بنفس المنطقة، حيث تحررت المحاضر اللازمة لذلك، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى نفس السياق، أعلنت محافظة الأقصر بدء تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة 20 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والتي تستمر في خلال الفترة من 10 حتى 29 سبتمبر 2022، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية باسترداد أراضي أملاك الدولة وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة، وأوضح أحمد الطيب مدير عام أملاك الدولة بمحافظة الأقصر، أنه خلال المرحلة الأولى من الموجة 20 التي تمت في الفترة من 13 اغسطس الماضي واستمرت حتى 1 سبتمبر ، تم إزالة عدد 334 حالة تعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وبناء مخالف وتنظيم.