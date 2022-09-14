حصول "الشباب والرياضة" بالبحيرة على أعلى معدلات مشروع محو الأمية فى مصر

أعلن الدكتور إبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة حصول محافظة البحيرة على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية فى ختام ملتقى منسقى ومشرفى مشروع "المصريون يتعلمون لمحو الأمية" والذى أُقيم خلال سبتمبر الجاري.

وأضاف أن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور محمد يحيى ناصف رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار قاما بتكريم القائمين على تنفيذ المشروع من قبل الوزارة والهيئة وعدد من مديرى مديريات الشباب والرياضة من مختلف محافظات الجمهورية، والتى حققت أعلى نتائج من حيث عدد المستفيدين بالمشروع وعلى رأسهم محافظة البحيرة.

وأعرب الدكتور إبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب بالبحيرة عن جزيل شكره وتقديره لإدارة البرامج الثقافية والتطوعية وجميع القائمين على المشروع بمديرية الشباب والرياضة لما بذوله من جهد كبير فى هذا المشروع الحيوى.

يذكر أن مشروع "المصريون يتعلمون لمحو الأمية" تنفذه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار للمساهمة فى الحد من محو الأمية واستثمار طاقات الشباب فى تنمية المجتمع.

وخلال ختام فاعليات المشروع تم تكريم الدكتور إبراهيم خضر مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة وذلك بحضور اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب بوزارة الشباب والرياضة ونجوى صلاح رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب بالاضافة إلى عدد من قيادات الوزارة من مديرى مديريات الشباب والرياضة ومسئولى الإدارة المركزية لتنمية الشباب بالوزارة المعنية بتنفيذ المشروع.