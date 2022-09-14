حسناء صلاح أول مأذونة بدمياط: هدفى المساعدة فى تقليل نسبة الطلاق.. صور

دمياط - فريق المحافظات

تمكنت حسناء صلاح أن تكون أول مأذونة فى محافظة دمياط، بعدما اشتغلت بالمحاماة لعدة سنوات، والتى أكدت أنها ستحاول مساعدة المجتمع فى كثير من النقاط من خلال عملها الجديد.

"بشوف حالات الطلاق يوميا، وهدفى من شغلى كمأذون مساعدة المجتمع فى مواجهة انتشار الطلاق".. كانت تلك أولى رسائل "حسناء صلاح" مأذونة دمياط لليوم السابع، واستكملت حديثها قائلة: "المرأة اقتحمت سوق العمل ونجحت فى كثير من المجالات وليس هناك ما يمنع المرأة من العمل مأذون".

واستكملت الحديث: "زوجى كان أول الداعمين لى، وهو من قام بتقديم اوراقى للعمل مأذون، انتظرت أربع سنوات حتى جاء القرار وتسلمت الدفاتر أول الشهر الحالى".

وتابعت: "ليس هناك أى مانع شرعى يعيق عملى كمأذون البعض كان محبطا، ولكنى حققت ما كنت أريد".

"ساعدت زوجتى لأننى مؤمن بقدراتها، وليس هناك ما يمنع من عمل المرأة مأذون".. كانت تلك العبارة رسالة زوج أول مأذون فى دمياط ليختتم الحديث قائلا: "نظرة المجتمع لم تكن ضمن اهتماماتى، أنا فقط قدمت الدعم لزوجتى حتى تحقق ما تريد".

ووجهت حسناء صلاح أول مأذونة فى دمياط رسالة قائلة: "علينا العمل دون التفكير فى النقد، فقط عندما تخالف تعليمات الدين عليك التوقف، ولكن دون ذلك اعملوا فقط، وبحاول من خلال عملى مساعدة المجتمع فى مواجهة الطلاق".



اليوم السابع مع أسرة مأذونة دمياط



أول مأذونة في دمياط