حبس عصابة تسرق متعلقات المواطنين من داخل السيارات فى القاهرة 4 أيام

كتب سليم على

قررت النيابة العامة بشمال القاهرة حبس تشكيل عصابى 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة متعلقات المواطنين من داخل السيارات بأسلوب كسر الزجاج، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولهم للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة.

نجحت أجهز الأمن بالقاهرة في ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص نشاطه فى سرقة متعلقات المواطنين من داخل السيارات بأسلوب "كسر الزجاج" فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية بإكتشافه كسر الزجاج الخلفى للسيارة ملكه حال توقفها بدائرة القسم، وسرقه (جهاز لاب توب - وبعض المتعلقات الشخصية) من داخلها .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطلين، مقيمان بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية).

عقب تقنين الإجراءات باشراف اللواء علاء بشندي أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بأسلوب "كسر الزجاج"، كما تم بإرشادهما ضبط المسروقات المُستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية".

بتطوير مناقشتهما إعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين من داخل السيارات بأسلوب "كسر الزجاج"، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها بمسكنهما، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.