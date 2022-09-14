حبس تشكيل عصابى تخصص فى التسول وسرقة متعلقات المواطنين فى المنوفية

قررت نيابة بندر شبين الكوم بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار على حسن المحامى العام لنيابات المنوفية، حبس عاطل وسيدتين كونو تشكيل عصابى لسرقة متعلقات المواطنين بدائرة قسم شرطة شبين الكوم، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية، من ضبط عاطل وسيدتين كونو تشكيل عصابى لسرقة متعلقات المواطنين، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء حازم سامى مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء حسن النحراوى مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن المنوفية، يفيد تمكن الرائد أحمد عرفة رئيس مباحث قسم شبين الكوم والنقيب احمد الجنزورى معاون مباحث قسم شبين الكوم، من ضبط تشكيل عصابى بدائرة قسم شبين الكوم، تخصص فى التسول وسرقة متعلقات المواطنين بطريقة المغافلة، وهم ب.م.ع 25 سنة ومقيمة عرب الرمل مركز قويسنا ولها معلومات جنائية بوحدة مباحث مركز قويسنا ف.ا.س 22 سنة ربة منزل ومقيمة عرب الرمل مركز قويسنا م.ح.ع سائق ومقيم طه شبرا مركز قويسنا وبحوزتهم مبالغ مالية وهواتف محمولة حصيلة السرقة.

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.