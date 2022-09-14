جيل بايدن تروى ذكرياتها مع الملكة إليزابيث.. وتؤكد: "جو" اعتبرها والدته

كتبت: نهال أبو السعود

استبقت السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن الزيارة المقرر أن تقوم بها رفقة الرئيس جو بايدن للمملكة المتحدة للمشاركة فى وداع الملكة اليزابيث الثانية، بحوار مع مجلة بيبول تحدثت خلاله عن ذكرياتها مع الراحلة.

وفى حوارها قالت إن بايدن طالما كان يعتبرها بمثابة والدته، قائلة أن الملكة سبق أن استضافتهما فى قلعة ويندسور عقب قمة مجموعة السبع فى 13 يونيو 2021، وكانت اللقاء من بين أول الارتباطات العامة للملكة عقب وفاة زوجها الأمير فيليب فى إبريل من العام نفسه.

وتذكرت جيل بايدن فى مقابلتها اليوم فى زيارة عام 2021: "ما أحببته فيها هو أنها كانت مستقلة حقًا "صعدنا إلى غرفة جلوسها وقبلها قيل لنا أن لا نتحدث عن العائلة لانه كما تعلمون كان قد توفى الأمير فيليب قريبا.. لذا صعدنا مع الملكة إلا أن أول شيء تحدثت فيه هى هو العائلة.. توفى الأمير فيليب مؤخرا واعتقد انها لديها سابق معرفة بجو لذلك أرادت التحدث عن زوجها فقط".

وقال الرئيس فى ذلك الوقت إن الملكة إليزابيث كانت "كريمة للغاية" وأنها تذكره بوالدته، وأضافت السيدة الأولى: "لقد صبت الشاى، وقلت أنا وجو دعنا نساعدك" فردت الملكة على ذلك بقولها" لا ".

ومن المقرر أن يسافر الرئيس بايدن والسيدة الأولى إلى المملكة المتحدة يوم السبت، ومن المتوقع أن يكون هناك حفل استقبال رسمى يوم الأحد يستضيفه نجل الملكة، الملك تشارلز الثالث، والعائلة المالكة لكبار الشخصيات، وفقًا لشبكة سى بى إس نيوز.

وزار بايدن يوم الخميس السفارة البريطانية فى واشنطن العاصمة لتقديم التحية للملكة والتوقيع على كتاب العزاء، وقال الرئيس الأمريكى وزوجته فى بيان بعد وفاتها: "فى عالم يتسم بالتغيير المستمر، كانت حضورًا ثابتًا ومصدر راحة وفخر لأجيال من البريطانيين، بما فى ذلك العديد ممن لم يعرفوا بلدهم من دونها".