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جوتيريش يبحث مع بوتين اتفاق حبوب البحر الأسود

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 06:34 م
جوتيريش يبحث مع بوتين اتفاق حبوب البحر الأسود جوتيريش
كتب أحمد عرفة

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بحث أنطونيو جوتيريش الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين اتفاق حبوب البحر الأسود، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

وفى وقت سابق أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن معظم أعضاء الوفد المرافق لوزير الخارجية سيرجى لافروف لم يتلق حتى الآن تأشيرات أمريكية للمشاركة فى الجمعية العامة للأمم المتحدة.

 

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الاخبارية الاربعاء عن زاخاروفا قوله إن معظم الاشخاص المرافقين للوفد وهم من الخبراء والدبلوماسيين والمترجمين وغيرهم لم يتلقوا تأشيرات حتى اللحظة .

 

وأشارت إلى أن الوفد الروسي يواجه أيضا صعوبات لوجيستية مرتبطة بالرحلة الى الولايات المتحدة بسبب حظر الجانب الامريكي للرحلات الجوية المباشرة من روسيا والعقوبات المفروضة على شركات الطيران الروسي ، داعية واشنطن الى حل المشاكل اللوجستية التي اختلقتها.

 

 

 

 


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