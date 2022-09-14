جهود مكثفة لضبط عاطلين حاولا بيع مشغولات ذهبية مسروقة لمحل بالتبين

كتب عبد الرحمن سيد

يكثف رجال المباحث بالقاهرة، من جهودهك لضبط عاطلين حاولا عرض مشغولات ذهبية بثمن بخس لمالك محل صاغة بمنطقة التبين، وعقب اشتباهه في أمرهما تركا المشغولات الذهبية ولاذا بالفرار.

تلقى قسم شرطة التبين، بلاغا من صاحب محل صاغة، مفاده قيام عاطلين بمحاولة بيع مشغولات ذهبية لديه بثمن بخس لا يتناسب مع سعره الحقيقي، وأثناء قيامه بمماطلتهما لإبلاغ الشرطة، قاما بالهروب، وأدلي بأوصافهما التقريبية.

وتجري مباحث قسم شرطة التبين، تحريات مكثفة لتحديد هوية الجناه، والقبض عليهم ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.