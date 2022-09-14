جرعة زائدة من المخدرات.. تفاصيل العثور على جثة عاطل داخل شقته بشبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من كشف لغز العثور على جثة عاطل، داخل منزله بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، حيث تبين أن المتوفي يقيم بمفرده بشقته، وأنه من مدمني المواد المخدرة، وتبين وفاته إثر تناوله جرعة زائدة من المواد المخدرة، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعى، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من أحد الشقق بعقار سكني دائرة القسم.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين العثور على جثة "طارق ف ف"، 35 سنة، عاطل، بأحد غرف الشقة، وبمناظرة الجثة تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية، ووجود أثار حقن ببعض مناطق الجسم، كما تم العثور على سرنجة طبية بها أثار لمواد مخدرة، وتبين سلامة منافذ الشقة ووجود كافة متعلقات المتوفى.

وبسؤال جيران وأهل المتوفي، أكدوا أن المتوفي يقيم بمفرده بشقته لانفصاله عن زوجته، كما أكدوا أنه من مدمني المواد المخدرة، وأوضحت المعاينة الأولية وفاته على إثر تناوله جرعة زائدة من المواد المخدرة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.