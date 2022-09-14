جامعة سوهاج تناقش أول رسالة دكتوراه بكلية التمريض.. اعرف التفاصيل

سوهاج محمود مقبول

شهدت جامعة سوهاج، مناقشة أول رسالة دكتوراه فى مجال التمريض الباطنى والجراحى، والمقدمة من الباحثة إسراء نبيل محمد مدرس مساعد بقسم التمريض الباطنى والجراحى تحت عنوان "تأثير البرنامج التعليمى استناداََ إلى نموذج باسنيف للعناية بالعين فى مرضى السكرى غير المعتمد على الأنسولين النوع الثاني".

ووجه الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، شكره وتقديره لقيادات الكلية وجميع العاملين بها على المجهودات المبذولة للإرتقاء بالمستوى العلمى والبحثى للطلاب، مشيدًا بدور كلية التمريض فى إمداد سوق العمل بمتخصصين فى مجالات التمريض، قادرين على المساهمة بإيجابية فى مجالات الخدمات التمريضية على المستوى المحلى والإقليمى.

وقال الدكتور حسان النعمانى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على كلية التمريض، أن تلك

الرسالة تعد أول رسالة دكتوراه يتم مناقشتها فى كلية التمريض منذ أن تأسست عام 2006، مؤكدًا على حرص إدارة الجامعة بصفة عامة على دعم احتياجات البحث العلمى، بما يساهم فى تقدم الجامعة فى التصنيفات العالمية، وكلية التمريض بصفة خاصة على الارتقاء بالبحث العلمى لتنمية المهارات التمريضية العلمية والعملية، مما ينعكس على أنشطة تنمية البيئة وخدمة المجتمع.

وذكرت الدكتورة غنى عبد الناصر وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا، أن لجنة الإشراف والمناقشة ضمت كلًا من ‏الدكتورة منال صلاح حسن أستاذ التمريض الباطنى الجراحى بجامعة عين شمس، الدكتورة غنى عبد الناصر على أستاذ التمريض الباطنى الجراحى بسوهاج، الدكتورة خلود محمد محمود السيد أستاذ مساعد بقسم الرمد بطب سوهاج، الدكتورة سهير توفيق أحمد أستاذ التمريض الباطنى الجراحى بجامعة عين شمس، ‏والدكتورة ماجدة محمد أحمد أستاذ التمريض الباطنى والجراحى بجامعة أسيوط.