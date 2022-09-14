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جارديان: 100 موظف بالمقر السابق للملك تشارلز مهددون بخسارة عملهم

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 12:47 م
جارديان: 100 موظف بالمقر السابق للملك تشارلز مهددون بخسارة عملهم الملك تشارلز
كتبت رباب فتحى

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علمت صحيفة "الجارديان" أن العشرات من موظفي كلارنس هاوس -المقر الرسمي السابق لإقامة الملك تشارلز قبل توليه العرش- قد تم إخطارهم بأنهم يمكن أن يفقدون وظائفهم مع انتقال مكاتب الملك تشارلز وزوجته الملكة القرينة إلى قصر باكنجهام بعد وفاة الملكة.

وتلقى ما يصل إلى 100 موظف في المقر الرسمي السابق للملك ، بما في ذلك بعض الذين عملوا هناك لعقود ، إخطارًا بأنهم قد يفقدون وظائفهم تمامًا فى الوقت الذى يعملون فيه على مدار الساعة لتسهيل صعوده إلى العرش.

وأوضحت الصحيفة أن السكرتارية الخاصة والمكتب المالي وفريق الاتصالات والموظفون المنزليون هم من بين أولئك الذين تلقوا إشعارًا خلال مراسم تقديم الاحترام للملكة  في كاتدرائية سانت جايلز في إدنبرة يوم الاثنين ، بأن مناصبهم كانت مهددة.

وافترض العديد من الموظفين أنه سيتم دمجهم في منزل الملك الجديد ، زاعمين أنه لم يتم إعلامهم بما سيحدث حتى وصول الرسالة من السير كلايف ألدرتون ، كبير مساعدي الملك. قال أحد المصادر: "الجميع غاضبون للغاية ، بما في ذلك السكرتارية الخاصة والفريق الكبير. كان جميع الموظفين يعملون في وقت متأخر من كل ليلة منذ يوم الخميس . لقد اهتز الناس بشكل واضح من جراء ذلك ".

ويُتوقع أن يُعرض على الموظفين الذين يتم تسريحهم وظائف بديلة في جميع الأسر الملكية ، ومساعدتهم في العثور على وظائف جديدة خارجيًا ، ودفع فائض "معزز" يتجاوز الحد الأدنى القانوني.

وكتب ألدرتون في رسالته ، التي أطلعت عليها صحيفة "الجارديان": "التغيير في دور مديرينا سيعني أيضًا تغييرًا لأسرتنا ... مجموعة الأعمال التي تم القيام بها سابقًا في هذه الأسرة لدعم المصالح الشخصية لأمير ويلز السابق وأنشطته السابقة والأسرة المعيشية ستنتهى ، وسيتم إغلاق المنزل ... في كلارنس هاوس. لذلك من المتوقع ألا تكون هناك حاجة إلى الوظائف الموجودة أساسًا في كلارنس هاوس."

وأضاف السكرتير الخاص للملك: "أقدر أن هذه أخبار مقلقة وأردت إخباركم بالدعم المتاح في هذه المرحلة".

وأضاف أن بعض الموظفين الذين يقدمون "الدعم والنصيحة الشخصية المباشرة والوثيقة" لتشارلز وكاميلا سيبقون في مناصبهم. لم يُفهم أنه تم اتخاذ قرارات نهائية ، لأن فترة التشاور ، التي ستبدأ بعد الجنازة الرسمية يوم الاثنين المقبل ، يجب أن تكتمل أولاً.

ولم يتم التأكد بعد ما إذا كان الملك والملكة سيعيشان في نهاية المطاف في قصر باكنجهام. في الوقت الحاضر، أجزاء فقط من قصر باكنجهام صالحة للسكن، حيث يخضع لأعمال صيانة كبرى من المتوقع أن تستمر لسنوات.


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