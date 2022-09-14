جارديان: انخفاض أسعار البنزين فى بريطانيا يقلل معدل التضخم لأقل من 10%

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن انخفاض أسعار البنزين أدى إلى دفع معدل التضخم في بريطانيا إلى ما دون 10٪ في أغسطس في أول تخفيف للضغط التصاعدي على تكلفة المعيشة في غضون عام تقريبًا.

وانخفض مؤشر أسعار المستهلك - المقياس المفضل للحكومة للتضخم - من 10.1٪ في يوليو إلى 9.9٪ الشهر الماضي ، مع انخفاض تكلفة السيارات.

وعلى الرغم من أن النسبة أفضل من المتوقع ، لا يزال من المتوقع أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 0.5 نقطة عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية الأسبوع المقبل.

ولا يزال التضخم أعلى بثلاث مرات من نسبة 3.2٪ المسجلة في أغسطس 2021 وأعلى بخمس مرات تقريبًا من الهدف الرسمي البالغ 2٪. وارتفع التضخم الأساسي - الذي يستبعد الوقود والغذاء والكحول والتبغ ويراقب عن كثب من قبل لجنة السياسة النقدية - من 6.2٪ إلى 6.3٪ الشهر الماضي.

وأظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS) انخفاض أسعار البنزين بأكثر من 14 بنس للتر في أغسطس حيث انعكس الانخفاض في أسعار النفط العالمية أخيرًا. وانخفض معدل التضخم السنوي لوقود السيارات من 43.7٪ إلى 32.1٪ بين يوليو وأغسطس.

ارتفع تضخم أسعار المواد الغذائية للشهر الثالث عشر على التوالي ، مسجلاً أعلى مستوى له في 14 عامًا عند 13.1٪ في أغسطس ، مع زيادات ملحوظة في تكلفة الحليب والجبن والبيض.

قال مكتب الإحصاء الوطني إن تكلفة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية ارتفعت طوال عام 2022 ، وكانت الزيادة بنسبة 1.5٪ بين يوليو وأغسطس 2022 هي الأكبر بين الشهرين منذ عام 1995.

ارتفعت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 1.1٪ بين شهري يوليو وأغسطس مع انتهاء مبيعات الصيف ، مقارنة مع ارتفاع بنسبة 0.2٪ العام الماضي ، مما أدى إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي من 6.6٪ إلى 7.6٪.

ومن المتوقع حدوث زيادات أخرى في معدل التضخم السنوي في الأشهر المقبلة حيث تتأثر الأسر بارتفاع فواتير الطاقة المحلية ، لكن تحديد متوسط ​​الفاتورة السنوية عند 2500 جنيه إسترليني سيعني أنه من المتوقع الآن أن تكون الذروة أقل ، عند حوالي 11٪.