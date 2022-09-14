تفاصيل مشروع "المصريون يتعلمون لمحو الأمية" بكفر الشيخ .. والمحافظ يشيد بالمشاركين

كفر الشيخ- محمد سليمان

أشاد اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، بمجهودات وإنجازات منسقي ومشرفي المحافظة لمشروع" المصريون يتعلمون لمحو الأمية" مشيرا إلى أن المشروع يهدف لاستثمار طاقات الشباب في تطوير وتنمية المجتمع والمساهمة في القضاء على الأمية عن طريق فتح فصول لمحو الأمية بمراكز الشباب بكافة أنحاء المحافظة، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أن تصبح مصر بلا أمية.

وكرم الدكتور محمد يحيى رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار فى ختام ملتقى منسقى ومشرفى مشروع "المصريون يتعلمون لمحو الأمية" بتكريم القائمين على تنفيذ المشروع من قبل الوزارة والهيئة، ومنسقى ومشرفى المشروع من محافظة كفر الشيخ، كان الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب و الرياضة، شهد ختام فعاليات ملتقى منسقي ومشرفي مشروع "المصريون يتعلمون لمحو الأمية"

أكد الدكتور يحى أن الدولة المصرية تسعى دوماً إلى زيادة المعرفة وتنمية الوعى لدى المواطنين، وتنمية مهاراتهم فى ضوء إستراتيجية "بناء الإنسان المصرى"، متطرقاً إلى المجهودات التي تبذلها الدولة فى هذا الشأن فى إطار توجيهات القيادة السياسية.

ويحقق المشروع نجاحاته بالمحافظة برعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، و توجيهات الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة وبإشراف عبد المنعم الكنانى وكيل المديرية للشباب، جاء بحضور الدكتور محمد يحيى ناصف رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، واللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب بوزارة الشباب والرياضة، ونجوى صلاح رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب، وعدد من قيادات الوزارة من مديري مديريات الشباب والرياضة، ومسئولى الإدارة المركزية لتنمية الشباب بالوزارة المعنية بتنفيذ المشروع.