تعليم دمياط: استمرار الجولات الميدانية لمتابعة استعدادات المدارس للعام الجديد

دمياط معتز الشربيني

أكد الدكتور خالد خلف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، استمرار الجولات الميدانية لفريق الأتوبيس الطائر، بثلاث إدارات تعليمية، دمياط وكفر البطيخ وكفر سعد بقيادة صالح القصيفي مدير عام التعليم العام ويحيى توما مدير عام الشئون التنفيذية والخدمات التربوية وكمال نعناع مدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء، وذلك للوقوف على الاستعدادات النهائية لبداية العام الدراسي الجديد.

وأوضح "خلف" أن الأتوبيس الطائر بقيادة صالح القصيفي مدير عام التعليم العام ومديري الادارات النوعية التابعة له، تابع اليوم 9 مدارس من مدارس إدارة كفر البطيخ التعليمية، حيث تفقد مدارس العوامر والسلام والبساتين الإعدادية وجمصة غرب وابوبكر الصديق ورفاعة الطهطاوي وأم الرضا رقم ١ وأم الرضا رقم 2 وعاطف سليم بنون وعاطف سليم بنات وذلك بحضور حسني منصور مدير إدارة التعليم الابتدائي المركزي وحسام اللبان مدير ادارة التنسيق الابتدائي وجمال نبهان مدير إدارة التعليم الإعدادي.

كما تابع الأتوبيس الطائر بقيادة يحيى توما مدير عام الشئون التنفيذية ومديري الإدارات التابعة له 16 مدرسة من مدارس إدارة دمياط التعليمية ، حيث تفقد مدارس د. محمد حسن الزيات الابتدائية ودمياط الثانوية العسكرية واللوزي الثانوية بنات والشهيد عمر الشافعي الإعدادية المشتركة وشطا الابتدائية رقم٣ والنصر الابتدائية المشتركة والنصر الإعدادية المشتركة وعثمان بن عفان الثانوية والشهيد محمود السلاموني الابتدائية والسادات الثانوية بنين والسنانية بنات الابتدائية وشطا العزبي الابتدائية والشاعر الأسمر الابتدائية المشتركة ومحمد عبدة الإعدادية والشعراء الابتدائية بنين ومدرسة الميناء الجديدة الابتدائية المشتركة.

كما تابع الأتوبيس الطائر بقيادة مديري الادارات التابعة للتعليم الفني صناعي وتجاري وزارعي 14 مدرسة بعدة إدارات تعليمية مختلفة، حيث تفقد مدارس الزخرفية بنين بدميـاط والزخرفية بنين بفارسكور والتدريب والتعليم المزدوج بدميـاط الجديدة والاليكترونية بدمياط والميكانيكية بدمياط والمحجوب بالزرقا والصناعية المشتركة بدمياط الجديدة والحرية بدمياط والزراعية بدمياط والزراعية بفارسكور ودمياط المعدنية والميكانيكية بفارسكور وكفر سعد بنين ودمياط الصناعية للبنات.

وتابع الأتوبيس الطائر بقيادة كمال نعناع مدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء وأعضاء المتابعة 12 مدرسة من مدارس إدارة كفر سعد التعليمية، حيث تفقد مدارس الابراهيمية البحرية الابتدائية المشتركة والبنك للتعليم الأساسي والسعدية البحرية الابتدائية المشتركة رقم ١ والسعدية القبلية الإعدادية المشتركة والشهيد محمود محمد سمرة الابتدائية المشتركة والعباسية الإعدادية المشتركة والمدينة المنورة الابتدائية المشتركة والوسطاني الجديدة للتعليم الأساسي وتفتيش كفر سعد الابتدائية المشتركة وكفر سعد الإعدادية بنين وكفر سعد الإعدادية بنات وكفر سعد الثانوية الصناعية بنين.

وخلال عرض تقارير جولات اليوم، قرر الدكتور "خالد خلف" تكريم سامية مسعود صديق مديرة مدرسة تفتيش كفر سعد الإبتدائية وابتسام نظير عبد الفتاح معلمة لغة عربية بنفس المدرسة لجهودهم المبذولة لخروج المدرسة بالشكل المشرف والانتهاء من كافة استعداداتها لاستقبال الطلاب.

وأشار خلف، إلى أن الأتوبيس الطائر شامل لجميع المتابعين بالنواحي الإدارية والمالية، وتوجيهات المواد الدراسية المختلفة، مؤكدا استمراره قبل وخلال العام الدراسي الجديد، بصورة مفاجئة لفرض الانضباط، واكتشاف السلبيات، وعلاجها داخل جميع مدارس المحافظة على الفور.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتورة "منال عوض" محافظ دمياط، بالانتهاء من كافة الاستعدادات لانطلاق العام الدراسي الجديد.