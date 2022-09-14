تعليم المنوفية يكرم المعلمين الفائزين في مسابقة " معلم مصر"

فريق المحافظات

نظمت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية اليوم حفلا لتكريم المعلمين الفائزين في مسابقة " معلم مصر" ومديري المدارس الفائزين في مسابقة " القائد الفعال " والمدارس الفائزة في مسابقة " مدارس مصر " للمدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة المتكاملة للغات على مستوى الجمهورية .

جاء الحفل بحضور هاني عنتر وكيل المديرية وطارق سعد الدين مدير عام التعليم العام بالمديرية ونهى حبيب مدير إدارة المدارس الرسمية للغات بالمديرية وأعضاء الإدارة والأستاذ إسلام خطاب مسئول أمن الديوان ومديري المدارس المكرمة والمعلمين المكرمين .

كرمت الدكتورة أماني قرني مدير المديرية فى مسابقة " مدارس مصر "، المدرسة الرسمية والمتميزة والمتكاملة للغات ومدرسة صلاح خطاب الرسمية للغات بميت خاقان التابعتين لإدارة شبين الكوم التعليمية .

وفي مسابقة " القائد الفعال " والتي أقيمت لمديري المدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة والمتكاملة للغات كرمت مديرة المديرية زهران محمد عبد الوهاب مدير المدرسة الرسمية والمتميزة والمتكاملة للغات بإدارة شبين الكوم التعليمية ومنال علي فهمي مدير المدرسة الرسمية والمتميزة والمتكاملة للغات بإدارة قويسنا التعليمية.

كما كرمت سلوى نويشي مدير مدرسة مصر الحرة الرسمية والمتميزة والمتكاملة للغات التابعة لإدارة شبين الكوم التعليمية، وفي مسابقة " معلم مصر " كرمت مدير المديرية محمد فوزي القزاز معلم بمدرسة فاطمة الزهراء الرسمية للغات التابعة لإدارة السادات التعليمية كما كرمت أحمد خليل الجندي معلم بمدرسة دار التربية الرسمية للغات ومحمد أحمد النعناشي معلم بمدرسة صلاح خطاب الرسمية للغات بميت خاقان و التابعتين لإدارة شبين الكوم التعليمية .

وفي نهاية الاحتفالية قامت إدارة المدارس الرسمية والرسمية المتميزة للغات بإهداء درع الإدارة للدكتورة أماني قرني مدير المديرية على دعمها وجهودها المتميزة في دعم وتطوير العملية التعليمية على أرض المنوفية كما أهدت الإدارة دروعا مماثلة لهاني عنتر وكيل المديرية وطارق سعد الدين مدير عام التعليم العام بالمديرية لجهودهما في خدمة مدارس التعليم العام .