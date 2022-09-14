الرئيسية أخبار المحافظات تعرف على مراكز شحن عداد الغاز مسبق الدفع بمحافظة سوهاج.. إنفوجراف الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 12:57 م عداد غاز طبيعى كتبت- مروة الغول مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء نشرت شركة الخدمات التجارية البترولية "بتروتريد "إحدى شركات قطاع البترول على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" انفوجراف مراكز شحن عدادالغاز مسبق الدفع بمحافظة سوهاج وكانت كالتالى.. البترول الغاز عدادات الغاز عدادات الغاز مسبق الدفع اليوم السابع بلس الموضوعات المتعلقة إنفوجراف..مؤشرات أسعار النفط ومشتقاته والغاز الطبيعى اليوم الثلاثاء الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 08:30 م "البترول" تكثف البحث والاستكشاف بالمواقع البترولية.. 57.3 ألف برميل زيت خام يومياً إنتاج حقول جابكو.. مشروع للبحث السيزمى على مساحة 345 كيلومترا مربعا.. معدلات احتياطى للزيت بحقل بدر 1وصل لـ 17 مليون برميل الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 05:30 م الوقائع المصرية تنشر قرار تعديل المادتين 6 و7 للنظام الأساسي لشركة مصر للبترول الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 01:40 م البترول: 119% زيادة فى إنتاج حقل بدر 1 العام الماضى الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 10:28 ص مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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