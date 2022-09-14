اليوم السابع
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تعرف على جهود وزارة الزراعة للنهوض بالتحسين الوراثى للإنتاج الحيوانى

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 06:00 ص
تعرف على جهود وزارة الزراعة للنهوض بالتحسين الوراثى للإنتاج الحيوانى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي
كتبت أسماء نصار

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تبذل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى جهود كبيرة لدعم الإنتاج الحيواني، فيما يتعلق بالتحسين الوراثي للإنتاج الحيواني حيث شهدت مصر نهضة حقيقية في هذا المجال  وذلك نظراً لعدد من الإجراءات والخطوات التي تم تنفيذها.
 
وفى التقرير التالى نتعرف على اهم الاجراءات التي تم تنفيذها 
 
 
1- تم إنشاء أكثر من 1600 نقطة تلقيح اصطناعي بالوحدات البيطرية في القرى بالمحافظات المختلفة.
 
 
2-  تم تحسين السلالات في أكثر من مليون رأس ماشية.
 
 
واستكمالاً لجهود التحسين الوراثي للإنتاج الحيواني .
 
 
3- تم تنفيذ 1272 قافلة بيطرية مجانية قدمت الكشف والعلاج لأكثر من 752 ألف رأس ماشية و535.5 ألف من الطيور.
 
 
 
4-  توفير 10 مليارات جنيه قروض ميسرة لتوفير سلالات محسنة صدق عليها رئيس الجمهورية لدعم محاور تنمية الثروة الحيوانية. 
 
 
 
5- مشروع إحياء البتلو، حيث يستفيد من المشروع نحو 41 ألف مستفيد لتربية وتسمين أكثر من 462 ألف رأس ماشية، بحجم تمويل وصلأكثر من 7 مليارات جنيه، لافتاً إلى مزايا المشروع حيث يوفر فرص عمل لأبناء صغار المزارعين والسيدات والشباب في الريف، فضلاً عن رفعمستوى المعيشة وتحقيق التنمية المستدامة للريف، وتقليل الفجوة الاستيرادية من اللحوم الحمراء. 
 
 
6- تطوير 826 مركزاً لتجميع الألبان.
 
 
 
7- إنتاج 6 مليون طن ألبان في إطار مشروع تطوير مراكز الألبان.

الزراعة

الانتاج الحيوانه

اللحوم الحمراء

التنمية المستدامة



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