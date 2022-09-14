تعرف على المواقع الأثرية المفتوحة للزيارة بمحافظة سوهاج وأسعار الدخول

سوهاج - محمود مقبول

محافظة سوهاج واحدة من المحافظات التى حظيت باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، خاصة فى مجال السياحة والآثار لما تحويه المحافظة من معالم سياحية وأثرية ذات تاريخ وطابع أثرى خاص بمختلف المراكز والمدن سواء من معابد أو متاحف أو حتى مقابر وغيرها.

وكان من أهم الافتتاحات السياحية الكبرى بمحافظة سوهاج متحف سوهاج القومى، الذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال زيارته للمحافظة.

ويقدم "اليوم السابع" أهم المعلومات حول المناطق الأثرية الموجودة بمحافظة سوهاج وعناوينها وأسعار الدخول الخاصة بها، وكذلك الأماكن الأثرية مجانية الدخول ومواعيد الزيارة تعرف عليها من خلال المعلومات التالية.

1 - متحف سوهاج القومى وعنوانه مدينة ناصر سعر تذكرة الدخول للزائر الأجنبى 60 جنيها والطالب الأجنبى 30 جنيها والزائر المصرى 10 جنيهات والطالب المصرى 5 جنيهات.

2 - معبد سيتى الأول وعنوانه منطقة أبيدوس مركز البلينا جنوب المحافظة سعر تذكرة الدخول للزائر الأجنبى 100 جنيه والطالب الأجنبى 50 جنيه والزائر المصرى 10 جنيهات والطالب المصرى 5 جنيهات.

3 - معبد رمسيس الثانى عنوانه منطقة أبيدوس مركز البلينا جنوب المحافظة سعر تذكرة الدخول للزائر الأجنبي 100 جنيه والطالب الأجنبي 50 جنيه والزائر المصرى 10 جنيهات والطالب المصرى 5 جنيهات.

4 - شونة الزبيب عنوانه منطقة أبيدوس مركز البلينا جنوب المحافظة سعر تذكرة الدخول للزائر الأجنبى 40 جنيه والطالب الأجنبى 20 جنيها والزائر المصرى 10 جنيهات والطالب المصرى 5 جنيهات.

5 - معبد ميرت آمون عنوانه مركز ومدينة أخميم شرقى سوهاج سعر تذكرة الدخول للزائر الأجنبى 40 جنيها والطالب الأجنبى 20 جنيها والزائر المصرى 10 جنيهات والطالب المصرى 5 جنيهات.

6 - مقابر الحواويش عنوانه مركز ومدينة أخميم شرقى سوهاج سعر تذكرة الدخول للزائر الأجنبى 60 جنيها والطالب الأجنبى 30 جنيها والزائر المصرى 10 جنيهات والطالب المصرى 5 جنيهات.

7 - معبد إتريبس العنوان قرية نجع حمد مركز سوهاج سعر تذكرة الدخول للزائر الأجنبي 40 جنيها والطالب الأجنبي 20 جنيها والزائر المصرى 10 جنيهات والطالب المصرى 5 جنيهات.

8 - الدير الأبيض عنوانه نجع الدير بإدفا مركز سوهاج الدخول بالمجان.

9 - الدير الأحمر عنوانه نجع الدير بإدفا مركز سوهاج الدخول بالمجان.

10 - منطقة الأثار بالقيسارية بجرجا عنوانها جرجا جنوب محافظة سوهاج الدخول بالمجان.

11 - مسجد الأمير حسن عنوانه مدينة أخميم شرقى سوهاج الدخول بالمجام.

12 - مواعيد الزيارة الرسمية لمتحف سوهاج القومى من التاسعة صباحا وحتى الثالثة مساء.

13 - جميع المناطق الأثرية الدينبة مفتوحة للزيارة على مدار اليوم والدخول بالمجان.

14 - مواعيد الزيارة الرسمية لباقة المواقع الأثرية من الساعة السابعة صباحا وحتى الخامسة مساء.