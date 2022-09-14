تعرف على استعدادات جامعة سوهاج لاستقبال 70 ألف طالب وطالبة بالعام الدراسى

سوهاج محمود مقبول

عقد مجلس عمداء جامعة سوهاج برئاسة الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس الجامعة، اجتماعاً موسعاً لمناقشة و استعراض الاستعدادات المكثفة لاستقبال العام الدراسي الجديد 2022 /2023، والمقرر أن ينطلق فى الأول من أكتوبر القادم، طبقاً للخطة الزمنية التي أعلنتها وزارة التعليم العالي برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمى.



عمداء كليات جامعة سوهاج فى اجتماع استعدادات العام الدراسى الجديد

وقال الدكتور مصطفي عبد الخالق، إن إدارة الجامعة قد وضعت مجموعة من الخطط والبرامج بهدف توفير البيئة الأكاديمية التي تساعد الطلاب على التفوق والتميز، لافتاً إلى أنه خلال الاجتماع قد وجه عمداء الكليات بضرورة الإنتهاء من استكمال تجهيز قاعات التدريس، والمدرجات المركزية، الإنتهاء من كافة أعمال الصيانة الدورية لجميع المرافق بكل كلية، وتوفير كافة مستلزمات المعامل، إلى جانب الإعلان عن جداول المحاضرات الدراسية، و متابعة وتجهيز عدد من الأتوبيسات لنقل الطلاب، مؤكداً على أنه سيتم متابعة سير العملية التعليمية أولا بأول منذ بداية العام الدراسي الجديد، و مشددًا على التواجد اليومي لكلاً من العمداء والوكلاء ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري بكل كلية، والالتزام بتطبيق كافة الضوابط واللوائح والتقاليد الجامعية، وذلك لضمان تحقيق الإنضباط في العملية التعليمية منذ يومها الأول.

وأكد رئيس الجامعة انه في إطار توجهات الدولة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي فإن الجامعة تسير بخطوات ثابتة بمشروع التحول الرقمي، وتعمل جاهدة من أجل مواكبة التطور السريع فى تكنولوجيا المعلومات والإتصالات، من خلال توظيف كافة إمكانياتها لخدمة العملية التعليمية، مضيفاً أنه تم الاستعداد لاستخدام المنصة الإلكترونية "ثينكي"، والتي تم التعاقد عليها من المجلس الأعلى للجامعات وبدعم من بنك المعرفة المصري، وهي تعد منظومة رقمية تساهم فى تسهيل الدراسة على الطالب الجامعي، وتوفير الوقت والجهد لأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري، وذلك تماشياً مع إستراتيجية الدولة المصرية 2030، مضيفاً أن تم تنظيم عدة دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس بمختلف الكليات، لتدريبهم على كيفية رفع المقررات الدراسية على تلك المنصة، مع ضرورة الإلتزام بمعايير ضمان الجودة في تصميم المقررات الإلكترونية وإنتاجها.

وأشار عبد الخالق إلى أن الجامعة ستشهد سلسلة من الافتتاحات الجديدة خلال الفترة القليلة القادمة، وفي مقدمتها المستشفي الجامعي الجديدة والتي ستدخل ضمن قائمة الافتتاحات الرئاسية، مستشفى الجراحات التخصصية بالمقر القديم للجامعة، إفتتاح المبني الثاني للإختبارات الإلكترونية، والذي سيضم 5500 جهاز حاسب آلي، لاستيعاب أكبر عدد من طلاب الكليات، وذلك إستمراراً لمنظومة الامتحانات الإلكترونية، ليتم تطبيقها هذا العام على جميع الكليات، بالاضافة إلى إفتتاح مبني الفصول الدراسية بالمقر القديم للجامعة، و المقر الجديد لكلية الحقوق ومبني الإدارة المركزية، وذلك عقب الإنتهاء من التشطيبات النهائية للمبني.

ومن جانبه أوضح الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن جامعة سوهاج تستقبل هذا العام أكثر من 70 طالب وطالبة بجميع الكليات بمقري الجامعة القديم والجديد، مشيراً إلى أن إدارة الجامعة اتخذت عدة قرارات مكثفة لتوفير البيئة التعليمية المناسبة للطلاب لبدء عام دراسي ناجح، حيث تم الاستعداد بشكل متكامل لاستقبال الطلاب الجدد، من خلال تنظيم حفلات الاستقبال الترحيبية، وإقامة الندوات التعريفية واللقاءات الإرشادية حول أماكن الكليات وأقسامها وبرامج الساعات المعتمدة بكل كلية، بالإضافة إلى أنه سيتم توزيع دليل طلابي يشمل جميع الخدمات الجامعية لتسهيل الصعوبات التي من الممكن أن تواجه الطلاب وخاصة طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تحرص الجامعة على تقديم كل سبل الدعم والرعاية لتلك الفئة، لأنهم جزء لا يتجرأ من المجتمع الجامعي، مضيفاً انه تم إعداد خطة الأنشطة الطلابية وتحفيز الطلاب على المشاركة بها، نظراً لإهميتها في صقل مهارات الطلاب واكتشاف وتنمية مواهبهم، حيث تم استحداث آليات تنفيذ خطط النشاط والتواصل مع الطلاب و الاهتمام بأنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإطلاق القوافل التخصصية والتوعوية الشاملة المشاركة في تطوير القرى الأكثر احتياجاً وتنظيم الزيارات الطلابية للمشاريع القومية العملاقة.

وأضاف عبد الناصر أن ادارة الجامعة تسعي جاهدة ايضاً لتوفير مزيد من الرعاية المتكاملة للطلاب المغتربين المقيمين بالمدن الجامعية، من إقامة وتغذية و أجواء معيشية مستقرة وآمنة ، حيث تم عقد عدة إجتماعات تحضيرية مع مسئولي المدن الجامعية بالمقر القديم والجديد، لتحسين وتطوير الخدمة المقدمة للطلاب المقيمين بها، حيث تم الإنتهاء من كافة أعمال الصيانة والتجديد والإحلال للمباني والغرف، والتوسع في استقبال عدد أكبر من الطلاب، إلى جانب وضع منظومة شاملة وميسرة لإنهاء إجراءات الالتحاق بالمدن الجامعية، لافتاً إلى ان مباني المدن الجامعية المخصصة للطلاب بالمقر القديم تسع ٦٥٨ طالب، ومباني الطالبات تسع 986 طالب، بالإضافة إلي مباني المقر الجديد والتي تسع 184 طالب، ومباني للطالبات 1148 طالبة.

وجدير بالذكر أن الدراسة بالفصل الدراسي الأول ستستمر لمدة 14 أسبوع وتنتهي في 5 يناير 2023 م، على أن تعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول في الفترة من 9 حتى 26 من يناير القادم، بحيث تبدأ إجازة منتصف العام اعتباراً من السبت ٢٨ يناير وتنتهى ٩ من فبراير 2023، بعدها يتم استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني يوم 11 من فبراير القادم، وتستمر فيه الدراسة لمدة 16 أسبوعاََ، بحيث تنتهي الخميس الموافق الأول من يونيو القادم.