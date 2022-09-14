تسليك خطوط خفض المنسوب وتطهير صفايات الأمطار بقرى ومراكز كفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت مراكز ومدن محافظة كفرالشيخ، استمرار أعمال الصرف الصحى وتسليك خطوط خفض المنسوب وتطهير صفايات الأمطار ب"قلين، دسوق، سيدى سالم" تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التى وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

تابع شريف أحمد هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، أعمال الصرف الصحى الجارى تنفيذها بقرية (الورق)، التابعة للوحدة المحلية بقرية الورق، وذلك لتحسين مستوى المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين، والتواصل مع المواطنين، وحل مشاكلهم ميدانيًا.

كما تابع فادى عبد الفضيل شميس، رئيس مدينة قلين، تسليك خطوط خفض المنسوب بقرية (نشرت)، بالإضافة إلى تسليك بيارات الصرف الصحى بشوارع القريه، وبالطريق العام، والصيانة الوقائية من تطهير المطابق الرئيسية والفرعية، والمرور على شبكات الصرف الصحى، وتغير الاغطيه التالفة وتسليك وتطهير بيارات الصرف الصحى بشوارع القريه، وذلك بالتنسيق والتعاون المشترك مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، بالإضافة إلى متابعة رفع كفاءة صفايات المطر بشوارع المدينة، وتسخير كافة الإمكانيات للارتقاء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير بيئة نظيفة لهم، فضلًا عن استمرار أعمال سحب تراكمات المياه.

وأشرفَ السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، على تطهير صفايات الأمطار للمرة الرابعة على التوالى، ومازال العمل مستمرا تباعًا، بالتنسيق والتعاون المستمر مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، ومراجعة التطهير لخطوط الصرف الصحى، ومازال العمل مستمرا يوميا بمناطق مختلفة بأنحاء المدينة.



اعمال التطهخير



اعمال انشاء مشروعات الصرف



جانب من اعمال التطهير