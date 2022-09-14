تحرير 7 محاضر لمحال تبيع الأرز بأعلى من السعر الرسمى فى بورسعيد

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، برئاسة ناصر ثابت، حملة، اليوم الأربعاء، لمتابعة إلتزام المحال التجارية تنفيذ القرار رقم 66 لسنة 2022 والخاص بتسعير الأرز والإلتزام بالأسعار المنصوص عليها، وهي 12 جنيه كيلو الأرز السائب، و15 جنيه كيلو الأرز المعبأ.

وأسفرت الحملة عن تحرير "7" محاضر لعدد من المحال التجارية لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم الإلتزام بالسعر الرسمي، وجرى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ومن جانبه، أهاب وكيل وزارة التموين ببورسعيد بالتجار ضرورة الإلتزام بالأسعار المنصوص عليها بالقرار، مشددًا على أن مديرية التموين ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لتطبيق القرار، حيث أن المديرية بجميع إداراتها تقوم بشن الحملات على مدار اليوم، وذلك لضبط الأسواق.