تجديد حبس عاطل لحيازته كمية من الحشيش بقصد الإتجار فى كرموز بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت نيابة كرموز بالإسكندرية، تجديد حبس عاطل 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بمزاولة نشاطه الإجرامي والاتجار بالمواد المخدرة وحيازته كمية من مخدر الحشيش، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات لفحصها.

تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الادارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية، بالإتجار فى المواد المخدرة مُتخذا من دائرة قسم شرطة كرموز غرب الإسكندرية، مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين واستهدافه وألقي القبض عليه، حال تواجده بدائرة قسم شرطة كرموز، وبتفتيشه عثر وبحوزته علي كمية من مخدر الحشيش ومبالغ مالية وهواتف محمول، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.