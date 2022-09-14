تايلاند.. اعتقال ضابط "مختل عقليا" قتل اثنين من رفاقه فى الكلية الحربية

وقالت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية يوم الأربعاء إنه تم استدعاء شرطة العمليات الخاصة، بالكلية حوالي الساعة الثامنة و45 دقيقة، وذكرت تقارير أولية أن شخصا واحدا قتل بالرصاص وأصيب آخر.

وبعد ذلك ذكر متحدث أن الشخص الذى أطلق النار، ضابط صف مختل عقليا وكان يهدد عشرة أشخاص بالقتل.

وقالت نائبة المتحدث باسم الجيش الكولونيل سيريتشان ناجاثونج لاحقا إن مطلق النار هو سيرجنت ويدعى ماج يونجيوت مانجكورنكيم (59 عاما)، وكان كاتبا إداريا بالكلية الحربية.

وأضافت أنه حوالي الساعة الثامنة و45 دقيقة، صباحا سار السيرجنت ماج يونجيوت إلى المكتب الإداري، حاملا مسدسا وفتح النار.

وتابعت أنه قتل اثنين من زملائه وأصاب آخر، والذين كانوا يعملون جميعا كتبة إداريين في نفس المكتب.

وتم اعتقاله على الفور من قبل الشرطة، التي كانت تنتظر خارج مركز قيادة التدريب التابع للجيش.