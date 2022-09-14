اليوم السابع
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تاجر الكيف يكشف كواليس سقوطه بالحشيش والبانجو والسلاح فى أطفيح

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 04:00 ص
تاجر الكيف يكشف كواليس سقوطه بالحشيش والبانجو والسلاح فى أطفيح ضبط متهم - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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اعترف تاجر مواد مخدرة، تم القبض عليه فى أطفيح، بالاتجار بالمواد المخدرة، وترويجه بضاعته بين عملائه فى أطفيح، والمناطق المجاورة لها، مستغلا الظهير الصحراوى للمنطقة، والتنقل للقاء عملائه بالمنطقة الصحراوية.

أضاف المتهم أنه اعتاد ترويج المواد المخدرة بين عملائه، بعد التواصل معهم هاتفيا، وتحديد أماكن لقائهم، مشيرا إلى أن السلاح النارى المضبوط بحوزته يستخدمه فى الدفاع عن نفسه، خلال ترويج المواد المخدرة.

وأرشد المتهم عن هوية تاجر مواد مخدرة تحصل منه على المضبوطات، كما اعترف بتخزين المواد المخدرة المضبوطة بحوزته داخل مسكنه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد تورط عاطل فى الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه فى أطفيح.

بإعداد كمين للمتهم، عقب رصد تحركاته، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش والبانجو، بالإضافة إلى سلاح نارى بدون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.


تجارة المخدرات

مخدر الحشيش

مركز اطفيح

مكافحة المخدرات

امن الجيزة



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