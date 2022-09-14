تأجيل الجلسة العامة لمجلس النواب اللبنانى للغد لعدم اكتمال النصاب القانونى

بيروت (أ ش أ)

أعلن الأمين العام لمجلس النواب اللبنانى عدنان ضاهر تأجيل الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام الجارى إلى صباح غد الخميس، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجلسة بعد مقاطعة عدد من الكتل النيابية والمستقلين للجلسة التي تتزامن مع الذكرى الأربعين لاغتيال الرئيس اللبناني الأسبق بشير الجميل الذي تم اغتياله أثناء وجوده في السلطة كرئيس منتخب من مجلس النواب.

وتوافد على مجلس النواب حوالي 60 نائبا من بين 128 نائبا، حيث أعلنت الكتل النيابية لأحزاب القوات اللبنانية "حوالي 19 نائبا" والكتائب "وتضم 4 نواب" وعدد من الكتل الأخرى والنواب مقاطعة جلسة اليوم مع إمكانية المشاركة في الجلسة المقررة غدا الخميس وبعد غد الجمعة .

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب اللبنانى غدا ثاني جلساته العامة بتشكيله الجديد والتي تستمر على مدار يومي الخميس والجمعة لدراسة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام الجاري، حيث سبق للجنة المالية والموازنة مناقشة جميع مواد مشروع قانون الموازنة والمقدم من الحكومة اللبنانية آواخر العام الماضي، حيث خصصت اللجنة العديد من الجلسات منذ تشكيل المجلس النيابي بصورته الحالية في مايو الماضي وحتى اليوم.

ويعد إقرار مشروع قانون الموازنة العامة للدولة بندا أساسيا ضمن خطة الإصلاح والتعافي للدولة اللبنانية، كما أنه يعتبر شرطا من شروط صندوق النقد الدولي للتوصل إلى اتفاق نهائي مع لبنان للحصول على دعم الصندوق، ويترقب اللبنانيون أيضا إقرار مشروع قانون الموازنة لما يتضمنه من إصلاح في هيكل الأجور والبدلات التي يتقاضها موظفو الدولة.