بسبب فرض إكراميات.. توقيع غرامات على مستأجرى 3 شواطئ بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، توقيع غرامات على بعض الشواطئ المخالفة، حيث صدق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية علي توقيع غرامات علي مستأجرى بعض الشواطئ المخالفة.

وقد عرض اللواء جمال رشاد وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف تقريرا مفصلا عن حالة الشواطئ خلال الفترة السابقة علي اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية موضحا به المخالفات التى تم رصدها من خلال المتابعة الدائمة والمستمرة على الشواطئ.

وصدق اللواء محمد الشريف علي توقيع الغرامات المالية علي الشواطئ المخالفة مؤكدا علي ضرورة تحقيق الانضباط والقضاء علي ظاهرة استغلال المواطنين علي الشواطئ.

ومن جانبه أكد "رشاد" على الاستمرار فى الحملات والمرورعلى الشواطئ حتي نهاية موسم الصيف ، وايضا الاستمرار فى استقبال شكاوى رواد الشواطئ علي مدار اليوم،مؤكدا إن هناك شواطئ تقترب من مرحلة فسخ التعاقد ومصادرة التأمين النهائي لمستأجريها لتعمدهم ارتكاب المخالفات وعدم السيطرة علي عمالهم وتجاوز عدد المخالفات للنسبة المقررة ببنود التعاقد.

وحذر " جمال رشاد " مستأجرى الشواطئ بضرورة مراجعة اوضاعهم تجنبا لتكبد اية خسارة قبل نهاية الموسم الصيفي.

وكانت الشواطئ المخالفة كالاتي:- شاطئ ميرامار الشرقى المميز وحقق المخالفات الآتية:- ▪️فرض اكراميات علي الرواد.

▪️سوء حالة النظافة بالشاطئ.

▪️فرض رسوم علي دخول دورات المياه.

▪️المغالاه فى اسعار تأجير الالعاب المائية

عما هو محدد بكراسة الشروط.

▪️عدم التزام عمال الأبراج والانقاذ.

شاطئ ميرامار الأوسط المميز وحقق المخالفات الآتية؛-

▪️عدم التزام عمال الابراج والإنقاذ.

▪️المغالاه فى اسعار تأجير الالعاب المائية عما هو محدد بكراسة الشروط.

▪️فرض رسوم علي دخول دورات المياه.

▪️سوء معامله الرواد.